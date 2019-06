Una giornata frenetica, che non poteva non destare qualche sorpresa in zona mercato: nel giorno in cui Fabio Paratici ha provato a sbloccare l'affaire Sarri, in quel di Londra c'è stata anche la possibilità di portare avanti contatti determinanti per arrivare a Trippier. Con Cancelo sempre più in uscita, direzione Manchester City, la Juventus ha una voragine da colmare sull'out destro: l'inglese, adocchiato da tempo, ha tutte le caratteristiche per portare Madama a uno step superiore.



INCONTRI - Lo vogliono tutti. In Italia e in Europa, non c'è singolo addetto ai lavori che non abbia scritto a caratteri cubitali il nome di Kieran Trippier sul proprio taccuino. Beato chi lo prende, allora. E può farlo proprio la Juventus: perché l'esterno del Tottenham ha deciso di velocizzare il discorso uscita, facendo capire al patron Levy che il suo periodo al Tottenham è ampiamente superato. La richiesta? 30 milioni di euro. Alta, ma abbordabile. Soprattutto dopo aver incassato soldi freschi per Cancelo.