L'Atletico Madrid è alla ricerca di un terzino destro, al pari della Juventus, che dovrà sostituire Joao Cancelo non appena il portoghese avrà lasciato Torino. Dopo aver seguito da vicino Elseid Hysaj del Napoli, i colchoneros sembrano essere ora interessati a Kieran Trippier del Tottenham, grande obiettivo anche dei bianconeri per la fascia destra. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, l'Atletico è pronto a un'offerta da 25 milioni di sterline, circa 30 milioni di euro. Per la Juve, come sostituto di Cancelo, si fa largo l'opzione Darmian.