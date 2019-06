Per un João Cancelo sempre più lontano dalla Juventus, c’è una Juventus che lavora con insistenza sul sostituto. E’ anche in questa ottica che si inserisce il blitz di Fabio Paratici in Inghilterra, dove gioca Kieran Trippier: negli ultimi giorni sono cresciute le quotazioni dell’esterno del Tottenham, i bianconeri sono pronti a fare sul serio dopo i primi sondaggi, pur consapevoli della concorrenza di Inter e Napoli. Ma lo stesso Trippier, tra tutte le destinazioni, ha messo l’Allianz Stadium in cima alle preferenze. Serviranno 30 milioni di euro per sedersi al tavolo di Daniel Levy, la Juve ha registrato la richiesta e continua a lavorare al dopo-Cancelo.