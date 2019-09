Prima si è avvicinato al record di Robbie Keane, poi l'ha eguagliato e alla fine l'ha superato. Tutto in una sera. Il Portogallo vince 5-1 con la Lituania grazie al poker dell'attaccante della Juventus (più un autogol e un centro di William Carvalho), che con 24 reti diventa il giocatore ad aver segnato di più nelle qualificazioni europee.



DECISIVO - Cristiano prima ha sbloccato la gara dopo 7' su calcio di rigore fischiato per un fallo di mano di Palionis su cross di Joao Felix: piattone destro, pallone da una parte e portiere dall'altra. Dopo il pareggio della Lituania, a mezz'ora dalla fine arriva il 2-1 col portiere della Lituania Setkus che si trascina il pallone in porta su un destro debole da fuori area di Ronaldo (e chi sennò!). Passano appena 5' e la chiude ancora lo juventino con un destro al volo dal limite dell'area piccola su assist di Bernardo Silva. Firma il poker personale con un rasoterra destro sul palo più lontano, ancora su assist di Bernardo Silva. Quattro gol, tre punti e un record portato a casa. E' sempre il solito CR7, anche con il Portogallo.