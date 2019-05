Aurelio De Laurentiis e tutto il @sscnapoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell’@EuropaLeague con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio ! #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 29 maggio 2019

È festa grande per: il suoschianta l’nella finalissima di. Una vittoria netta, grazie alle reti di Olivier Giroud, Pedro e alla doppietta di Eden Hazard. Per il tecnico italiano è la prima affermazione. Un trionfo che ha fatto piacere al Napoli. Il club partenopeo si è congratulato prontamente con il suo ex allenatore con un tweet: “Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell’EuropaLeague con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio ! #ForzaNapoliSempre”. Sarri è uno dei candidati alla successione di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.