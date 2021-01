Juventus-Spal, quarto di finale di Coppa Italia, un agevole 4-0 che proietta i bianconeri alle semifinali contro l'Inter. Ma ci sono tre giocatori bianconeri usciti per diversi tipi di acciacco.cambiato all'intervallo per un problema alla caviglia sinistra che lo ha costretto a dare forfait a metà gara: su di lui si è espresso chiaramente Pirlo nella conferenza stampa post-partita. Poiuscito a metà ripresa con il piede destro vistosamente sanguinante in seguito a un pestone. Oggi aspettiamo notizie precise sulle loro condizioni. Inoltre, c'è curiosità di capire se fossero solo crampi quelli che affliggevano il debuttantequando è uscito nel finale.