Francisco Trincão si è messo subito in mostra al Mondiale Under 20, con il gol decisivo rifilato alla Corea del Sud. E' l'ennesimo guizzo di un talento che ha già fatto vedere tutte le proprie qualità, attirando negli scorsi mesi lo sguardo della Juventus. I bianconeri lavoravano concretamente sull'attaccante del Braga, forti di un ottimo rapporto con Jorge Mendes. Poi, però, qualcosa è cambiato. Sono state soprattutto le condizioni economiche dell'operazione ad allontanare Trincão: un affare da 15 milioni complessivi (2 per il prestito più 13 per il riscatto) avrebbe portato a Torino un giovane che con tutta probabilità sarebbe stato destinato a fare la spola tra la Primavera e i "grandi". Un'ipotesi fin troppo costosa per la Juve, che a quelle condizioni ha detto "no". Paratici continua ad osservare con interesse Trincão, ma per riaprire la trattativa servirebbe un prezzo più accessibile o l'idea di accettare un affare in sinergia con un altro club di Serie A.