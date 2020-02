Uno degli acquisti last minutes del mercato di gennaio è stato quello del Barcellona, che si è aggiudicata dal Benfica il trequartista Francisco Trincao. Dal prossimo luglio, infatti, il classe '99 sarà un giocatore blaugrana, in una mossa di mercato che ha spiazzato su tutte proprio la Juventus. Infatti, i bianconeri erano pronti a fare la loro offerta, per provare a strappare ai portoghesi il loro gioiello la prossima estate. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, la Juventus era disposta a pagare i 60 milioni clausola sul giocatore, ma è stata anticipata dal Barcellona che ha chiuso l'operazione in questa finestra di mercato.