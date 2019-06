Bruno Carvalho, agente (tra gli altri) di Francisco Trincão, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com del gioiello che la Juventus ha trattato lo scorso inverno: “E’ un giocatore che piace a molti grandi club europei. Ci sono tanti club che seguono le sue partite e si interessano per lui. Non lo so cosa accadrà questa estate. Sarebbe certo affascinante vederlo in una squadra come la Roma, dove negli ultimi anni sono approdati tanti giovani di talento. Poi la Roma ha anche la tradizione di giocare un bel calcio e se l’allenatore sarà Fonseca, continuerà a giocare un calcio offensivo”.



LA PRIMA STAGIONE DI CR7 - Bruno Carvalho ha poi detto la sua sulla prima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juve: “E’ il migliore del mondo. È sempre positivo avere un giocatore della dimensione di CR7 a rappresentare il nostro paese e il nostro calcio. Per la Serie A è fondamentale avere giocatori del calibro di Cristiano ed è stata una grande conquista per il vostro campionato. Credo che sia stata una stagione importante e positiva per lui in campionato e in Champions, speriamo che collettivamente la Juve possa arrivare più lontano in Europa”.