Direttamente ai canali ufficiali del club, l'ex allenatore della Juve Primavera e neo ct della Triestina, Andrea Bonatti, ha manifestato tutto il suo entusiasmo per l'inizio della nuova avventura.'Sono orgoglioso di essere stato scelto per questo nuovo progetto e sono pronto a lavorare per la Triestina e per Trieste, realtà storiche e prestigiose che meritano il meglio. Impegno, determinazione e idee saranno i pilastri del lavoro che, con spirito di unione, svilupperemo in questa stagione. Con la speranza di creare quel senso di appartenenza fondamentale per conseguire risultati sportivi'.