La curva Furlan della Triestina ha chiesto rispetto ai tifosi della Juventus che, nella serata di sabato, si recheranno allo stadio Nereo Rocco per vedere la partita tra la squadra di casa e i bianconeri. Questo il comunicato pubblicato tramite Facebook:



"BASTA UN PO’ DI BUON SENSO



… da parte di chi tifa o simpatizza per i colori bianconeri nel rispettare un luogo, la Curva, che solo due colori puo’ e deve ospitare: BIANCO E ROSSO. Quindi dopo l’invito a non presentarsi in Curva Furlan con qualsiasi gadget o bandiera della Juventus ci rivolgiamo ora al popolo alabardato: se vogliamo che i nostri colori s’impongano e vadano a dominare la serata, ognuno di noi deve contribuire portando con se una bandiera, indossando una maglia della Triestina e naturalmente la sciarpa cosi da rendere la Furlan un muro coi nostri colori. Rinnoviamo anche il solito invito a presentarsi ai cancelli della curva per tempo vista la considerevole affluenza prevista.



Curva Furlan"