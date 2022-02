Dopo l'ottima e convincente vittoria contro la Feralpisalò, torna in campo oggi la Juventus Under 23. I giovani bianconeri guidati da mister Zauli affrontano la Triestina, fischio d'inizio alle 14:30. Partita importante dal punto di vista della classifica visto che gli avversari precedono proprio la Juve al quinto posto con 2 punti di vantaggio. Partita importante, però, soprattutto per dare continuità alla vittoria contro la Feralpisalò.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Triestina: In attesa

Juventus Under 23: In attesa



Arbitro:​ Sig. Luca Angelucci della sezione di Foligno



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: