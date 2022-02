1







di Marco Amato

La Juventus Under 23 fallisce l’operazione sorpasso ai danni della Triestina e non va oltre lo 0 a 0. I bianconeri cominciano bene, provando ad imporre il proprio gioco e facendosi vedere con insistenza in avanti. Con il passare del tempo, però, la qualità della prestazione diminuisce e sono i padroni di casa a venire fuori, pur non impensierendo Israel. Nei circa 40 minuti giocati in superiorità numerica, i bianconeri non riescono ad alzare il ritmo e spingere sull’acceleratore; al di là del punto guadagnato, questa la nota negativa della giornata. Di seguito le pagelle del match:





ISRAEL 6.5 - Non è particolarmente impegnato, ma questo non gli impedisce di rispondere presente quando la Triestina si affaccia dalle sue parti



LEO 6.5 - Non è particolarmente presente in fase di spinta, ma la sua prestazione è di grande sostanza



RICCIO 6.5 - Partenza con qualche imprecisione, poi prende confidenza e alza il muro



POLI 6.5 - Esperienza e caparbietà a servizio del sistema difensivo bianconero: buona la sua partita



ANZOLIN 6 - Mette una pezza quando la Triestina prova a sfondare dalle sue parti



ZUELLI 6 - Ordinato nel gestire palla, senza particolari spunti (Dal 75' SEKULOV 5.5 - Non riesce ad approfittare della superiorità numerica e spaccare la partita nel quarto d'ora che Zauli gli concede) MIRETTI 6 - Ottimo in percussione, quando parte diventa imprendibile. Meno bene nella gestione della palla, con qualche errore tecnico e imprecisione nel passaggio di troppo



AKE' 5.5 - Quando si accende dà la sensazione di poter fare la differenza e spaccare la partita. Il problema è quello: rimane poco più di una sensazione e per ampi tratti di partita scompare dal vivo (Dal 63' COMPAGNON 6.5 - Come al solito, entra bene e aumenta il peso offensivo della squadra)



SOULE' 5.5 - Tramonta tra le linee difensive della Triestina. Oggi non ci sono lampi: pochi palloni giocati e qualche errore di troppo nel servire in profondità i compagni (Dal 63' LEONE 6 - Verticalizza e accelera la manovra offensiva)



IOCOLANO 5.5 - Sulla trequarti la luce è spenta e nemmeno lui riesce ad aggiustare il blackout



CUDRIG 5 - Lotta, si sacrifica e fa la guerra. Ma ne esce con le ossa rotte. I centrali della Triestina lo prendono per mano e lo portano a scuola. La colpa, però, non è solo sua: non viene servito nel modo migliore dalla linea di trequarti e, troppo spesso, soffre di solitudine (Dal 75' BRIGHENTI 6 - Mette quella malizia che era mancata prima, pur non trovando la via per rendersi pericoloso)



All. ZAULI 5.5 - La sua Juve parte bene e prova a imporre il gioco. Con il passare del tempo, però, il ritmo cala vertiginosamente e nemmeno con la superiorità numerica i bianconeri riescono a rendersi pericolosi con continuità