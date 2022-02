IL TABELLINO



Triestina-Juventus Under 23: 0-0



Marcatori:



Triestina (4-3-3): Offredi, Rapisarda, Negro, Ligi, Lopez, Giorico, Iotti, Crimi, Trotta (St Clair 52'), Gomez (Litter 79'), De Luca (Procaccio 61'). A disp. Martinez, Sarno, Bova, Volta, Petrella, Ala-Myllymaki, Baldi, Calvano. All. Bucchi

Juventus Under 23 (4-2-3-1): Israel; Leo, Riccio, Poli, Anzolin; Zuelli (Sekulov 75'), Miretti; Aké (Compagnon 63'), Soule (Leone 63'), Iocolano; Cudrig (Brighenti 75').​ A disp. Raina, Ratti, Stramaccioni, Barbieri, Boloca, Palumbo.​ All. Zauli



Ammonizioni: Crimi (T), Leo (J), Brighenti (J), Iotti (T)



Espulsioni: Lopez (T)



Arbitro:​ Sig. Luca Angelucci della sezione di Foligno