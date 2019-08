Your browser does not support iframes.









di Lorenzo Bettoni

Juventus in vantaggio 1-0 sulla Triestina al termine del primo tempo al Nereo Rocco di Trieste. Per ora decide un gol capolavoro di Paulo Dybala che si gira alla grande dentro l'area e supera l'estremo difensore con un pallonetto spettacolare. Un buon test per i bianconeri che si sono trovati davanti una squadra molto, molto agguerrita che ha reso il test davvero probante. Nella seconda parte di gara ci sarà una girandola di cambi con il probabile ingresso in campo di Aaron Ramsey pronto a giocare i suoi primi minuti in bianconero.



Nella nostra gallery top e flop dei primi 45 minuti di gioco.