Contro la Triestina fanalino di coda del campionato, la Juventus Next Gen non riesce a trovare riscatto. Arriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato, é il gol nei primi minuti di Tavernelli a fissare il risultato sull'1 a 0. A parte il forcing negli ultimi minuti, la squadra di Brambilla fa troppo poco per cercare il pari.- Incolpevole sul gol, tiene in vita la Juve nel finale- La sua non é una brutta prestazione, nonostante qualche sbavatura. Nell'azione dell'1 a 0, però, é troppo schiacciato dentro l'area e Tavernelli ha tutto il tempo di prendere la mira- Prestazione di sostanza e senza sbavature evidenti (Dal 60'- Non riesce a lasciare il segno)- Aggressivo, gioca alto e cerca sempre l'anticipo, un muro. Sbaglia solo in un'occasione che porta al giallo di Poli- Prova a spingere, ma spesso viene rimbalzato dalla difesa avversaria. Quando arriva al cross non é sempre preciso, anzi (Dall' 80' SAVONA sv)- Inghiottito dalla maggior brillantezza e determinazione della mediana triestina (Dal 69' -- Come grasso negli ingranaggi, entra e la manovra bianconera diventa più fluida)- Poco preciso in fase di costruzione e l'intera manovra bianconera ne risente (Dal 60'- Il suo ingresso cambia volto alla fase offensiva bianconera, sfiora il pari)- La sua fantasia non emerge, gara piatta anche dal punto di vista del vigore fisico- Rispetto a Mulazzi trova il fondo con più costanza, ma nella seconda parte di gara si spegne- Aggiunge pepe sulla trequarti e si rende pericoloso, ma spesso è poco preciso (Dal 69'- Non cambia marcia)- Solito lavoro da riferimento centrale, ma sparisce in mezzo alle casacche rosse- La sua Juve non riesce a creare abbastanza pericoli e occasioni pericolose per legittimare un pari che alla fine non arriva