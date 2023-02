IL TABELLINOTriestina-Juve Next Gen: 1-0Marcatori: (Tavernelli 5')Triestina (4-2-3-1): Matosevic; Ciofani, Masi, Piacentini, Rocchetti; Celeghin, Lollo (Crimi 66'); Germano, Tavernelli (Tessiore 83'), Paganini; Adorante (Mbakogu 77'). A disp. Mastrantonio, Pozzi, Ghislandi, Galliani, Gori, Pezzella, Lovisa, Minesso, Pellacani, Sarzi Puttini. All. Gentilini.Juventus (3-5-2): Raina, Riccio, Poli (Da Graca 60'), Huijsen; Mulazzi (Savona 80'), Sersanti (Iocolano 69'), Palumbo (Compagnon 60'), Besaggio, Turicchia; Sekulov (Cudrig 69'), Pecorino. A disp. Vinarcik, Fuscaldo, Stramaccioni, Nzouango, , Bonetti, Lipari, Ntenda, Cerri. All. BrambillaAmmonizioni: Palumbo (J), Sersanti (J), Lollo (T), Poli (J), Matosevic (T), Tessiore (T), Cudrig (J)Arbitro: Sig. Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa