La Juventus Next Gen dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato torna in campo nel week end. I ragazzi di Brambilla affrontano la Triestina in trasferta. L'arbitro sarà Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa. I due assistenti scelti sono Riccardo Pintaudi di Pesaro e Fabrizio Giorgi di Legnano. Il quarto ufficiale sarà Maicol Guiotto di Schio.