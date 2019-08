Ultima amichevole prima di fare sul serio. Tra una settimana c'è il Parma al Tardini, oggi invece c'è la Triestina, per la sgambata finale che apre le porte di una settimana per cuori forti. Ci risiamo: riparte una nuova stagione, con più incognite sul mercato e infinita curiosità sul corso tecnico appena inaugurato. Da Trieste, tutte le ultime sulla gara al Rocco.



Vediamo a che punto è la Juventus di Sarri in diretta dalle 20.30 su IlBianconero.com! TRIESTINA-JUVE 0-0

Triestina (4-4-2): Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Giorico, Paulinho, Gatto; Granoche, Gomez. Allenatore: Pavanel

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Demiral, Rugani, Cuadrado, Rabiot, Emre Can, Mandzukic, Higuain. Allenatore: Martusciello (Sarri assente).



LA PARTITA

1' - Inizia il match

5' - Buona azione della Juve, con Dybala protagonista. Scambio con Douglas e Paulo che calcia quasi dall'area piccola: para Offredi.

8' - Ancora un'ottima azione: Rabiot s'inserisce e serve in mezzo. Una carambola costringe Offredi a deviare in angolo.

20' - Grande progressione di Danilo, che ripropone in mezzo per Dybala: Malomo salva, rischiando l'autogol.