Come racconta Rai Friuli Venezia Giulia, all'amichevole tra Triestina e Juventus - qui si può seguire la diretta testuale della partita - c'è stata una risposta incredibile. Nonostante l'epilogo della finale di Serie C persa a giugno contro il Pisa, al Nereo Rocco, rinnovato per gli Europei Under 21, la Juve ha portato tanto entusiasmo e soprattutto parecchi paganti. 18mila tifosi, stadio quasi pieno per la Triestina di Massimo Pavanel, favorita comunque per il salto di categoria: proveranno a fare bella figura davanti a una città che ha fame di riprendersi il calcio che conta. Tempo al tempo, gli anni bui di Trieste, almeno per una sera, sembrano svaniti.