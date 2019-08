Questa sera la Juventus scende in campo per l'ultima amichevole di questa preparazione estiva contro la Triestina, alle ore 20.30 allo stadio Nereo Rocco. Test importante per i bianconeri di Maurizio Sarri, l'ultimo prima dell'esordio stagionale e in campionato contro il Parma del prossimo 24 agosto. La partita di questa sera sarà visibile in chiaro su TV8, oltre che su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Per la diretta testuale, le pagelle e tutte le analisi, invece, l'appuntamento è come sempre su ilBiancoNero.com.