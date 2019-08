Cristiano Ronaldo si sta allenando a parte alla Continassa e non sarà rischiato nell'amichevole di sabato sera contro la Triestina. CR7 è alle prese con un fastidio muscolare accusato prima dell'amichevole a Villar Perosa e Sarri non vuole forzare i tempi rischiando di perderlo per la prima partita ufficiale della stagione a Parma. Il portoghese continua così il suo allenamento a parte, sabato lui a Trieste non ci sarà.