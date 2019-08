La Juventus scende in campo questa sera per l'ultima amichevole di questa preparazione estiva, alle ore 20.30 allo stadio Nereo Rocco contro la Triestina. Test importante per i bianconeri di Maurizio Sarri, che dovrà iniziare a mettere in mostra le scelte per i posti da titolare in vista dell'esordio stagionale e in campionato contro il Parma del prossimo 24 agosto. Tutte tranne l'inamovibile Cristiano Ronaldo, che però salterà quest'ultima amichevole dopo il risentimento all'adduttore sinistro avvertito mercoledì.



LA FORMAZIONE - Senza CR7 dovrebbe essere confermato il tridente titolare a Villar Perosa nell'amichevole contro la Primavera, con Paulo Dybala e Gonzalo Higuain osservati speciali anche in ottica mercato, che chiude il prossimo 2 settembre. A centrocampo ci dovrebbe essere Adrien Rabiot, mentre nel secondo tempo è probabile l'esordio di Aaron Ramsey con la maglia bianconera. E in difesa, con Giorgio Chiellini tornato al 100%, è ballottaggio per il secondo posto da titolare.



La probabile formazione della Juventus contro la Triestina è nella nostra gallery dedicata.