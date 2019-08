di Lorenzo Bettoni

Szczesny 7 – Due ottime parate nel finale evitano il pareggio della Triestina



Danilo 5.5 – Alti e bassi. Non s’intende sempre bene con Bernardeschi. (60’ Cuadrado 6 – Ordinato.)



Bonucci 6 – Serata tranquilla, qualche buon lancio. (60’ Demiral 6 – Mastino che marca il territorio)



Chiellini 6 – Solita sicurezza. (60’ De Ligt 6.5 – Porta avanti la palla con la personalità dei grandi)



Alex Sandro 5.5 – Non spinge molto, qualche errore di misura (60’ De Sciglio 5.5 - La Triestina sfonda solo da quella parte)



Khedira 6.5 – Gioca a memoria, recupera alto il pallone. Non è difficile capire perché ha convinto Sarri (66’ Emre Can 6 – Tiene alto il pressing) Pjanic 6 – Non ha ancora le geometrie richieste da Sarri ma sta cercando di calarsi nella parte (66’ Bentancur 6.5 – Gabbato in piena area da Ferretti ma a centrocampo fa un buon lavoro accorcia senza palla e nel corto forse anche meglio di Pjanic)



Rabiot 6 – “Chiuso” da Douglas Costa nel primo tempo, ha più spazio nella ripresa quando a sinistra si sposta Bernardeschi (66’ Matuidi 6 - Più corsa che qualità ma non è una novità)



Bernardeschi 5 – Prima a destra poi a sinistra, non lascia mai il segno (70’ Ramsey 6.5 – Buona trama con Higuain.)



Dybala 6.5 – Il gol che segna è un capolavoro puro, splendido. Poi sbaglia il rigore e si intristisce un po'. (60’ Mandzukic 5.5 – Fa il minimo indispensabile, dirottato sulla sinistra.)



Douglas Costa 7 – È il più in forma e si vede. Salta sempre l’uomo, cross mai banali. Come un nuovo acquisto. (66’ Higuain 6.5 – Si sbatte per cercare la rete, gli viene sempre detto di no.)