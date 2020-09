Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi aprono con la Juventus i primo piano: Tuttosport evidenzia la presentazione di Arthur, che "chiama Suarez. Il brasiliano si presenta alla Juve e sponsorizza l'uruguaiano: '". A centro pagina anche una curiosità di qualche anno fa quando un giovanissimo Matthijs de Ligt si è scattato una foto con l'uruguaiano, ai tempi all'Ajax ( QUI la foto). Su La Gazzetta dello Sport è ". I nodi buonuscita e passaporto. Ma ha già chiamato Chiellini ( QUI il retroscena) e con CR7 e Dybala sarebbe un trio meraviglia". In taglio alto spazio al nuovo calendario della Serie A: "Partenza A razzo", di spalla le situazioni Vidal e Messi. "": così titola il Corriere dello Sport, che continua "La Juve aspetta il via libera di Suarez e blocca il giro di attaccanti". Spazio anche al sorteggio del calendario: "Pirlo-Gattuso alla terza. I due vecchi amici si scontrano presto: è un Juve-Napoli da brividi".