Adesso tocca a Maurizio. Nel senso che, come da contratto, l'ultima decisione spetta a lui. Sarri dovrà capire se il tridente pesante, quello da sette gol in 129 minuti, quello con Ronaldo e Higuain e Dybala, si potrà fare anche a Marassi contro la Sampdoria. Secondo quanto racconta Gazzetta, il tecnico sembra tentato di utilizzarla anche oggi: ieri, in allenamento, li ha provati insieme. Le condizioni, insomma, sembrano davvero esserci tutte.



IL MOTIVO - I lanci lunghi della Samp possono avere le sembianze di un problema. Sarri, in conferenza, non si è ovviamente sbilanciato: "Non so se giocheremo con loro tre, voglio vedere le condizioni dei giocatori. I nostri attaccanti stanno tutti bene". Sì, che stanno bene. Ma poi ci sono i trequartisti che scalpitano: Bernardeschi in primis, quindi Douglas Costa e Ramsey. 'Valuteremo coi dottori', e con le paure in un angolino. Ma si va verso il tridente, l'ha stabilito l'ultima seduta.