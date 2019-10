I tifosi lo sognano, Sarri ci pensa.Tutto dipende dal ruolo di Paulo, che dovrebbe cambiare il modo di giocare.- Non rivoluzionarlo completamente, ma fare un passo indietro.. Corsa e sacrificio, rientrare in fase difensiva. Un nuovo (vecchio) Dybala: qualche gol in meno e qualche pallone recuperato in più. Coprire la sua zona del campo per levare ogni compito difensivo a Higuain e Ronaldo che penserebbero solo ad attaccare.- Utopia? No. Paradosso, semmai. Proprio lui, che ha sbloccato la gara con l'Inter dopo quattro minuti.. Ma se Sarri chiede a Dybala di fare un sacrificio in più in fase difensiva, allora sì, si può vedere il tridente pesante con Cristiano Ronaldo e Higuain.