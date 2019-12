Maurizio Sarri ci pensa. L'idea è ben chiara in testa, dopo gli esperimenti riusciti contro Udinese e Sampdoria: il tridente funziona e la Juventus potrebbe riproporlo anche in Supercoppa Italiana contro la Lazio, nel pomeriggio di domenica. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, Gonzalo Higuain potrebbe giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, altrimenti sarebbe il Pipita ad accomodarsi in panchina.