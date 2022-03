La Juve va a caccia di tre punti contro la Salernitana e Allegri fa le prove di tridente. Ieri, il tecnico ha aggiunto Dybala a Vlahovic e Morata, con la Joya che potrebbe tornare titolare ad un mese dall’infortunio nel derby. Paulo, che non andrà in Nazionale - chiamato nella lista dei pre-convocati, resterà a Torino a lavorare - punta a un gol per iniziare a scacciare il momento complesso.



Ma c’è un’alternativa, scrive il Corriere dello Sport, al tridente: considerato che sia Vlahovic, sia Morata sono diffidati, e quindi a rischio Inter, ci potrebbe essere una staffetta tra di loro a beneficio di Kean, in ballottaggio con lo spagnolo per partire titolare. Si tornerebbe al più classico 4-4-2 con due punte e Dybala come cambio. A centrocampo mancherà Locatelli, positivo al Covid, quindi dovrebbe toccare a Rabiot con Arthur in mezzo, Bernardeschi a sinistra e Cuadrado a destra. L’alternativa sarebbe l’esordio del giovane talento Miretti. Dietro ancora De Ligt-Rugani, con Chiellini pronto al rientro per una porzione di gara, Danilo a destra e Pellegrini in vantaggio a sinistra.