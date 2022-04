La sezione 17 del Tribunale commerciale di Madrid stamattina ha accolto la richiesta di appello della Uefa contro la Superlega riportando in vita la possibilità di nuove sanzioni contro Juventus, Barcellona e Real Madrid che ne restano fondatrici e membri attivi. Ecco il comunicato girato ad AP News della federcalcio europea che ha voluto ribadire la propria posizione: "La UEFA ha ricevuto oggi l’ordinanza del Tribunale di Madrid, che revoca integralmente le misure cautelari. La UEFA accoglie con favore questa decisione e ne sta valutando le implicazioni. La UEFA non rilascerà ulteriori commenti per il momento"