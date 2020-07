No, non è il caldo: sono proprioA Barcellona, l'ex bomber bianconero e oggi responsabile delle Legends (nonché principale ambassador del club) è approdato nel quartier generale del Barça per osservare da vicino il lavoro dei ragazzi di Quique Setien. Da tempo, infatti, David sta seguendo un corso di formazione in Spagna: tant'è che ha dovuto anche trascorrere tutto il lockdown in un appartamento di Madrid."Sempre bello vedere un amico e un grande giocatore".abbracciae lascia fluire il suo sangue argentino, che non ha mai nascosto e che ha sempre tenuto bello vivo. Soprattutto in determinate circostanze. La bandierina mostra l'uguale provenienza, ma anche una solida amicizia coltivata nel tempo. Ecco perché i tifosi, dopo giorni di voci più o meno concrete , adesso provano il tutto per tutto: sotto la foto, piovono commenti identici. "Portalo a Torino, David", "fallo venire alla Juve!!". Del resto, ci hanno provato con Ronaldo e sappiamo tutti com'è andato a finire.