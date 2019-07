Ubriaco alla guida: fermato e denunciato. E' successo a David Trezeguet, ex calciatore della Juventus e della nazionale francese, che questa notte è stato fermato nel centro di Torino a bordo del suo Suv e trovato ubriaco. Immediata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, con la patente che gli è stata ritirata. Lo scrive la Repubblica di Torino, che spiega come poco dopo la mezzanotte il francese sia stato colto in fragrante con la sua Jeep in via Po, quasi all'angolo con piazza Castello, in compagnia di un amico. Apparso visibilmente ubriaco, si legge sul Corriere della Sera, Trezeguet sarebbe andato su tutte le furie quando gli agenti di polizia gli hanno detto che avrebbe dovuto sottoporsi all'alcol test. Addirittura avrebbe insultato i poliziotti con frasi molto accese dicendo che non aveva intenzione di farlo: solo in un secondo tempo, quando i poliziotti gli hanno spiegato che se si fosse rifiutato di collaborare sarebbe andato incontro al massimo della sanzione, si è sottoposto al test che è risultato positivo. Ora Trezeguet rischia anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.