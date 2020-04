David Trezeguet ha parlato a Sky Sport, ritornando sul famoso rigore sbagliato nella finale del 2006 che ha regalato il Mondiale all'Italia: "Quando avevo 19 anni, nel 1998, mi presi la responsabilità di calciare il rigore serenamente e segnai. Per quanto riguarda quello del 2006 continuo a pensare che ogni rigore ha la sua storia: lo tirai bene, Gigi andò dall'altra parte, ma la palla non entrò. Quello fu un Mondiale fondamentale, per la mia esperienza: il 2006 era l'anno in cui la Juve retrocedette. Per me, quei due mesi, furono un periodo negativo, perché dovevo tornare in un campionato diverso da quello che conoscevo io; questa difficoltà mi ha fatto imparare e sono diventato più forte".