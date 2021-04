David Trezeguet fa sognare i tifosi della Juventus: l'ex attaccante bianconero ha raccontato di aver iniziato la sua nuova vita da direttore sportivo, e un giorno spera di tornare a Torino, nella Juve, insieme al suo grande amico Alex Del Piero. Nel frattempo l'ex capitano studia per diventare allenatore, sta seguendo il corso di Coverciano per prendere il patentino e iniziare anche lui una nuova carriera nel calcio. Trezeguet e Del Piero ancora insieme nella Juve? Come fosse un dejà-vu.