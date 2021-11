David Trezeguet, intervenuto ​al Social Football Summit di Roma, ha raccontato il motivo per cui ha deciso di lasciare il ruolo di Ambassador Juventus: "Dopo 6 anni alla Juve come Ambassador sentivo il bisogno di tornare al mio mondo calcistico. Ho fatto il mio percorso da dirigente con la federazione spagnola e sono stati due anni importanti. Ora voglio scoprire la mia nuova strada, non sarà semplice ma vedremo con il tempo quale sarà la scelta più opportuna. L'esperienza da ambassador? La Juventus aveva bisogno di sviluppare il suo market a livello internazionale, il calcio conta tanto ma bisogna anche pensare allo sviluppo del marchio."