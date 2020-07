L'ex attaccante della Juventus e attuale ambasciatore bianconero David Trezeguet ha parlato ai microfoni del Clarin: "I grandi calciatori sono quelli che si rialzano dopo una sconfitta. A me è capitato quando ho perso una finale di Champions League (con la Juventus contro il Milan nel 2003) e una finale mondiale (con la Francia contro l'Italia in Germania nel 2006). Sono situazioni non semplici a livello emotivo. Ma l'anno successivo ho mostrato di nuovo le mie qualità e segnato tra 20 e 25 gol. Un giocatore forte e importante è quello che risale dopo un brutto momento".