“Ha giocato e a vinto a grandi livelli per cui credo sia giusto dire che con lui l’obiettivo numero uno è la Champions”. La promessa viene da David Trezeguet, che parla così di Andrea Pirlo. E non si ferma, anzi...



SCELTA - “E’ stata una scelta coraggiosa - dice a Sportmediaset - ma mirata allo stesso tempo. Bisognerà dargli il tempo di dare il suo contributo, visto che siamo vicini all’inizio del campionato e per diversi motivi il gruppo non ha ancora lavorato molto insieme".



ATTACCANTE - "Pirlo dovrà indicare il più adatto. Sento parlare di giocatori di qualità, da Dzeko a Suarez passando per Cavani. Sono tutti grandissimi giocatori e sono certo che chiunque arriverà avrà la volontà di adattarsi al fianco dei grandi campioni che ci sono già”.