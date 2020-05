1









All'emittente argentina Radio Mitre, David Trezeguet giura amore alla Juventus e al River Plate. Ecco le parole dell'ex centravanti francese, che ha ammesso che non avrebbe mai giocato per Boca e Inter: "A livello emotivo non avrei mai giocato al Boca, perché non ho mai sentito la necessità di indossare la maglia di un’altra squadra che emotivamente non mi corrisponde. Questo non è successo solo in Argentina, ad esempio in Europa non sarei andato all’Inter. Ma non ho mai avuto neanche l’idea o la possibilità di farlo"