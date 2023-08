L'ex stella della Juve, David, ha rialsciato delle dichiarazioni in un'intervista concessa allo youtubuer Ezzequiel, dove ha affrontato diversi temi. Dal suo passato in bianconero, fino ai compagni migliori con i quali ha giocato, ma anche trovato modo di lanciare una frecciata ai rivali dell'Inter.- '. Anche se devo ammettere che tra Champions con la Juve o Libertadores con Il River avrei sicuramente scelto il titolo con gli argentini.Non a caso Cordoba è il calciatore con cui ho litigato di più e Materazzi sicuramente il primo nella classifica di chi mi ha picchiato. Zidane è il migliore con cui abbia mai giocato, Del Piero, invece, quello con cui ho avuto più intesa e con il quale mi sono trovato meglio. Il primo in classifica dei miei allenatori è Marcello Lippi, in porta scelgo Gigi Buffon'.