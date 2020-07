1









David Trezeguet si racconta. Il campione bianconero, che ancora lavora come ambasciatore nella Juventus, ha parlato al Clarin, dal mondo argentino al calcio vissuto in Italia. E non solo.



MARADONA - “Diego era il mio idolo, sono cresciuto con la sua immagine sollevando la Coppa in Messico '86. E dodici anni dopo ho fatto lo stesso a Francia '98. È stato forte, molto forte".



CAMPIONE DEL MONDO - "Ho vissuto tutto in maniera molto emotiva. Ma a quell'età è difficile capirlo. Mi sono reso conto di cosa significasse essere campione del mondo da grande, più quando mi sono ritirato che quando avevo 20 anni. È emozione. ho vissuto molto bene, nonostante ci fossero anche cose negative che fanno parte della vita del calciatore. Quindi dico sempre che i grandi calciatori sono quelli che si alzano dopo una sconfitta. Ho sempre seguito quell'idea ed era un po' il mio modo di pensare e di vivere".



JUVE 2003 - "Quando mi sono sentito così? Quando ho perso una finale di Champions League (con la Juventus contro il Milan nel 2003) e una finale mondiale (con la Francia contro l'Italia in Germania nel 2006). Sono situazioni che non sono semplici a livello emotivo. Ma l'anno successivo ho mostrato di nuovo le mie qualità e segnato tra 20 e 25 gol. Un giocatore forte e importante è quello che risale dopo un brutto momento".



MESSI - "Da tifoso vorrei che Messi vincesse una Coppa del Mondo. Il miglior giocatore al mondo non può non vincere questi tipi di trofei. Ma ci sono alcuni casi e col passare del tempo l'età di Leo aumenta e avrà una delle sue ultime possibilità senza dimenticare che anche la Copa América deve essere un obiettivo per lui. Ma non è semplice, non è semplice. E in una coppa del mondo devi essere preparato quel mese. Non un mese prima o due mesi dopo. È quel mese. È il momento giusto, chiave, in cui essere in perfette condizioni. E nell'ultima Coppa del Mondo, nella vittoria della Francia sull'Argentina, lo stato fisico, lo stato emotivo, i singoli sono in vetta, e al di là di ogni partita isolata, la Francia ha meritatamente vinto perché si è dimostrata superiore".



MBAPPE - "E' il futuro prototipo di quello che sarà il calcio. Fisicamente è il prototipo di ciò che è il calciatore europeo. Alto, tecnico, estrema velocità, colpisce con entrambe le gambe, è un mix di Cristiano e Leo ma con una tecnica superiore a quella di Cristiano con un fisico incredibile e non bisogna dimenticare che ha 20 anni. Ogni generazione ha un modello da seguire e proprio come Leo e Cristiano erano dalla precedente, ora Mbappé sarà il prototipo della nuova generazione e il modello da seguire".



MESSI E RONALDO - "Ora abbiamo sempre la disputa di Leo con Cristiano Ronaldo, stiamo parlando di due ragazzi che hanno condiviso le palle d'oro tra loro negli ultimi dodici anni. Sono due giocatori di calcio che hanno già segnato una storia unica nel calcio. E vogliono continuare a guadagnare di più. Lo vedo con Cristiano qui alla Juventus che ha già vinto cinque campioni, il suo desiderio è quello di aiutare la Juve a vincere quel titolo dopo tanto tempo. Ed è la guida per i tuoi colleghi. Ma se parli con la mia generazione, Diego Armando Maradona sarà sempre l'icona più importante. Era un calcio più diverso. Più aggressivo. Un calcio senza telecamere. Ciò non significa che Leo Messi sia oggi il miglior giocatore al mondo. Lo ha dimostrato a livello di numeri, titoli, in tutto questo senso".



DECISIONI DIFFICILI - "Se analizzi la mia carriera è vero che tutte le mie decisioni sono state prese con poca riflessione. Ho iniziato a Platense e ho avuto l'opportunità di andare a Monaco, essendo uno sconosciuto e poi sono andato alla Juventus e sono cresciuto. È vero che le mie scelte erano scarsamente ponderate, istintive ed emotive. Ma mi piace quel tipo di avventura. E una decisione ha portato all'altra. Ho optato per il passaporto francese e la nazionalità di quel paese perché era l'unico modo in cui dovevo giocare a calcio in Francia quando avevo la possibilità di andare. Non potevo farlo come extracomunitario. E poi tutto è successo molto rapidamente. Sono arrivato in Francia nel giugno 1995 (a Monaco) e nel luglio 1998 sono diventato campione del mondo. Tutto molto folle, molto forte e veloce". CON L'ARGENTINA - "Rispetto a questa domanda, mi è capitato di riflettere ad un certo punto. Giocando nella Juventus e dopo aver dovuto giocare contro Batistuta, Crespo, contro tutta quella generazione, una volta ho pensato che se avessi avuto la possibilità di essere stato convocato per la squadra nazionale argentina. Ma non c'era un'opzione da scegliere. Per aver avuto quella possibilità immaginaria di giocare nell'Argentina ci ho sempre pensato".



DIRIGENTE - "Mi piace di più la parte della leadership, ecco perché ho seguito un corso per direttori sportivi. Fino ad ora, non mi ha mai fatto impazzire l'essere un allenatore. Mi piace di più la parte politica di un club. È interessante conoscere ciò che rappresenta un equilibrio, il marketing sportivo, l'economia di un club. E mi sto preparando ad assumere una posizione di questa portata".



EX GIOCATORI - "Generare una maggiore fiducia tra il giocatore e un manager. Il calciatore può riuscire a partecipare e dare una parola molto più forte di un semplice manager, ma deve farlo con preparazione, disciplina e comprensione. Nei club ci sono aziende che vanno oltre il calcio".



I CLUB - "Qui la maggior parte delle squadre europee sono di proprietà. Quello che vedo è che nella società si tocca il portafoglio sia in positivo che in negativo di un'azienda. E dal mio punto di vista l'attenzione è molto più ampia perché i club immobiliari fanno solo i loro affari e guardano i loro affari e prendono le loro decisioni perché sono quelli che mettono i soldi. D'altra parte, ci sono marcate ideologie di presidenti e imprese parallele, anche se è vero che un presidente può essere cambiato ogni volta e che l'emozione è molto importante. L'opinione del partner è un vantaggio. Decide per proprio conto per le azioni del club a livello istituzionale ed economico. Ti dà la possibilità di eleggere il presidente. Quindi lo sport è visto nei risultati. Detto questo, penso che sia necessario trovare un equilibrio. Qualcosa di analogo a tutto questo tipo di proprietà è quello che vivo alla Juventus con la famiglia Agnelli. Per quanto sia un club immobiliare, ha una storia alle spalle, una tradizione. Il resto delle più grandi squadre in Italia, Inter (cinese), Roma e Milano (americano), per diversi motivi, sono state vendute a gruppi stranieri. In altre parole, non sono club di proprietà, ma i proprietari sono di altre nazionalità. Pertanto, l'identità, l'appartenenza e l'identificazione con l'amore di una città sono persi. Questi sono i valori da non perdere. Il resto delle più grandi squadre in Italia, Inter (cinese), Roma e Milano (americano), per diversi motivi, sono stati venduti a gruppi stranieri. In altre parole, non sono solo club di proprietà, ma i proprietari sono di altre nazionalità. Pertanto, l'identità, l'appartenenza e l'identificazione con l'amore di una città sono persi. Questi sono i valori da non perdere.



ESEMPI - "Oggi ho esempi ravvicinati come Pavel Nedved che è vice presidente della Juventus e Pupi Zanetti come vice presidente dell'Inter. Hanno una cultura e un pensiero più ampi rispetto a ciò che rappresenta un calciatore e in quella direzione vanno i miei obiettivi".



APPLICARLO NEL CALCIO ARGENTINO - "Questa è la mia volontà e il mio desiderio. Mi stavo preparando per quello. L'anno in cui sono stato al River ho già tenuto il primo corso all'UCA (Universidad Católica Argentina), un corso FIFA e un altro sul marketing sportivo. E ora sono diventato il direttore sportivo dato dalla federazione spagnola. La mia idea era di rimanere in Argentina. Mi sarebbe piaciuto contribuire a quell'esperienza per dare valore al calcio argentino, rispettando sempre la tradizione e i personaggi ma dandogli un angolo più europeo. Non è successo, ma continuo a mantenere quell'idea fissa e quella voglia di collaborare con il calcio sudamericano. In effetti, con un gruppo di persone stiamo iniziando a lavorare su un'idea per attuare un progetto in Sud America per lo sviluppo dell'aspetto sociale, educativo, specialmente per i bambini che non hanno la possibilità di avere una direzione. Credo che il calcio unisca. Il sociale, l'istruzione, l'alto livello con il basso. E c'è un margine interessante da sviluppare e molto da fare".



