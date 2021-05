La presenza di David Trezeguet a Reggio Emilia, per la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta, è una delle ultime occasioni in cui l'ex attaccante rappresenterà in veste di ambasciatore i colori bianconeri. Secondo quanto riporta l'Equipe, infatti, il 30 giugno Trezeguet lascerà la Juventus per affrontare una nuova avventura, nelle vesti di allenatore o direttore sportivo. Il francese ha già ottenuto il patentino per allenare dalla federazione spagnola, e presto lo riceverà dalla federazione sudamericana. Sempre secondo quanto riporta il media transalpino, Trezeguet ha dichiarato: "Voglio fare qualcos'altro, sto cercando un nuovo progetto interessante".