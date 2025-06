Trezeguet a Gazzetta: 'David ha goal nelle gambe ma alla Juventus è tutto diverso. Su Vlahovic e Kolo Muani...'

Trezeguet-Juve, l'intervista

La Gazzetta dello Sport ha intervistato, che ha detto la sua sull'attacco dellatra la situazione attuale e le idee di mercato.- "Randal ha trovato la fiducia che non aveva al Psg, è evidente. È arrivato alla Juventus e ha dimostrato immediatamente il suo valore. Parliamo di un giocatore importante, un nazionale francese. La sensazione è che sia molto contento alla Juventus, è un aspetto fondamentale. Mi sembra importante per il club e a suo agio nel sistema di gioco di Tudor. Spetta a lui continuare così".

- "Bisogna capire dove la società vorrà investire e la disponibilità che troverà negli altri club e nel giocatori. La realtà è che oggi la Juventus ha Vlahovic e Kolo Muani, poi se crede di avere bisogno di altro dovrà provare a farlo...".- "In Francia ha dimostrato di essere un nove interessante. La maglia della Juve, però, è un'altra cosa: quindi finché non arriva non possiamo saperlo. Però David ha qualità, è bravo, veloce. E segna. Ed è quello che cerca la Juventus da questo tipo di giocatori. Poi quando si indossa la maglia della Juventus è tutto diverso e devi dimostrare di essere all'altezza ogni giorno. Sì, con Kolo Muani potrebbe formare una bella coppia: sono entrambi veloci e con tanti goal nelle gambe".- "Gran bel giocatore, il futuro è suo. Adesso bisogna allenarlo e, al di là della sua qualità, fargli capire dove si trova e il suo ruolo ideale. Yildiz sta dimostrando di essere un talento interessante, ma è all'inizio e bisogna lasciarlo divertire. Quando si tr va in sintonia, fa la differenza: questa è una realtà".- "Dovrà lavorare per riconquistarsi il posto. È evidente che oggi la prima scelta di Tudor sia Kolo Muani. Vlahovic nelle ultime gare ha segnato e per una punta è sempre una motivazione in più: tocca a lui dimostrare che merita la maglia della Juve".- "II Mondiale inizia adesso, dagli ottavi è un'altra competizione. Tudor capisce il mondo Juve e ha effettuato cambiamenti importanti rispetto a Thiago Motta, anche a livello di mentalità. Si vede che i giocatori hanno capito il suo pensiero e seguono il suo modo di lavorare. Andare avanti al Mondiale è importante soprattutto per quello che verrà dopo, quando inizieranno il nuovo campionato e la Champions League. La Juventus piano piano dovrà tornare a essere protagonista e avere come obiettivo quello di conquistare trofei. Ma già ora i bianconeri non sono qui tanto per partecipare, bensì per provare a vincere: l'unica cosa che conta".





