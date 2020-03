Tutti chiusi in casa, tutti a fare challenge. Tra le più virali c'è la gara di palleggi con la carta igienica. Chi non l'ha provato? Cellulare puntato verso di noi, rotolo lanciato in aria e via. A chi ne fa di più. Nella "trappola" della challenge è entrato anche, l'ex attaccante della Juventus e oggi brand ambassador bianconero ha accettato la sfida partecipando anche lui con tanto di colpo di tacco finale davanti alla figlia Olivia a bocca aperta. Poi, anche lei ha provato a imitare papà David.