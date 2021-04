Un cambio di rotta. Stavolta epocale. Quanto è vicino l'addio di Andrea Agnelli dalla Juve? Sono giorni decisivi per il futuro bianconero. Se si fa il nome di Alessandro Nasi per il prossimo passo della presidenza juventina, occhio anche a cosa accadrà attorno, nell'organigramma. Tutta la dirigenza sportiva è infatti in scadenza, da Paratici a Nedved. Tutti uomini di Agnelli, che porterebbero a un effetto domino pure sulle nomine dirigenziali. Il Corriere della Sera in edicola parla di alcune possibilità legate ad ex calciatori: Trezeguet studia da direttore sportivo e potrebbe essere un'idea. Occhio ad Alessandro Del Piero: il vecchio capitano non era mai tornato per la brusca interruzione dei rapporti con la società. Oggi potrebbe diventare il vice presidente, al posto di Pavel Nedved.