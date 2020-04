L'attaccante francese, David Trezeguet,è stato ospite oggi del classico appuntamento bianconero insieme a Sebastian Giovinco. Ecco le sue parole: "Io con la Juve ho avuto una storia molto importante, sono arrivato dopo gli Europei del 2000, per me i primi passi sono stati non semplici. Ma 10 anni dopo mi sono ritrovato questa verifica dell'amore di tutti gli juventini verso di me. Ho fatto una carriera importante, arrivato giovane e sono partito quand'ero grande. Grandissimi allenatori, giocatori, per me è stato il passo più importante da professionista. Sono tornato da 5 anni alla Juve come ambassador, per me è importante portare la Juve nel mondo e verificare l'amore che c'è verso la Juve. Non solo tra i tifosi, ma nel mondo del calcio. Per me è una cosa importantissima, sono professionale in quello che mi chiedono. Spero di continuare così".