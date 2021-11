22 anni da compiere e una certezza: Julianè un giocatore vero. Esordio giovanissimo, è diventato il settimo miglior marcatore della gestione Gallardo e si è preso anche la Nazionale. Oggi Alvarez è considerato il nome intorno a cui ruoteranno le prossime trattative più importanti di mercato. Tutto ruota intorno alla clausola di rescissione contenuta in un contratto in scadenza il 31 dicembre 2022, che il River ha tentato di rinnovare... senza successo: si resta a 20 milioni, che passano a 25 se la cessione avviene negli ultimi giorni di mercato.Anche Davidha parlato di Alvarez a Super Mitre Sports spiegando: «Chiedono 20 milioni? La Juventus non è spaventata da una cifra simile, per Julian sarebbe la cosa migliore andare in Europa a metà stagione». La concorrenza è tanta, ma... la Juve c'è e per la sua leggenda non è affatto preoccupata.