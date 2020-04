1









David Trezeguet, ex centravanti della Juventus, ha parlato così della sua esperienza in bianconero, ai microfoni di Sky Sport: "Nei miei dieci anni alla Juventus, l'unica richiesta che mi è stata fatta era quella di segnare. E' vero che i tempi sono cambiati, ma io ho avuto la fortuna di conoscere il campionato italiano in un momento fantastico. Questi dieci anni mi hanno fatto crescere la mentalità di voler vincere, questa mentalità professionista e seria di voler fare la storia. Ce l'ho avuta grazie ai grandi giocatori, che ho avuto come compagni e come avversari. Con tutto il rispetto verso la Serie A, io ho conosciuto il campionato quando c'erano grandi squadre e giocatori, italiani e stranieri. Per me è stata un'esperienza unica e fantastica. Ora il campionato italiano sta crescendo di livello, sta diventando più emotivo, come ai nostri tempi. Anche se siamo lontani ancora".



"Ho imparato molto da Del Piero e Zidane, che si fermavano sempre dopo ogni allenamento. Il lavoro ha sempre pagato, per questo sono migliorato molto".