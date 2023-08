L'ex Juventus David Trezeguet, ha parlato in un'intervista allo youtuber argentino Ezzequiel. Queste le sue parole.PAROLE - "Il mio più grande rimpianto è quello di non aver vinto la Champions. Anche se tra la UCL con la Juve o la Libertadores con il River avrei scelto vincere con gli argentini. Alla Juve sono un idolo, non avrei mai giocato all'Inter. Non a caso Cordoba è quello con cui ho litigato di più e Materazzi sicuramente il primo nella classifica di chi mi ha picchiato. Zidane è il migliore con cui abbia mai giocato, Del Piero invece quello con cui ho avuto più intesa. Il primo in classifica dei miei allenatori è Marcello Lippi, per la porta scelgo Gigi Buffon".