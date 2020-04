Tiene banco, nelle prime pagine dei giornali sportivi in edicola, la decisione della Figc di prolungare la stagione calcistica fino al 2 agosto. Termine rimandato, quindi, rispetto al precedente 30 giugno. Così, Tuttosport titola "Serie A: 6 giugno - 2 agosto", in merito appunto alle scelte della Federazione, ma offre spazio anche a David Trezeguet, con "Trezegol vota Icardi". Intervista al centravanti francese, quindi, sul quotidiano piemontese, in cui si parla ovviamente di Juventus e di mercato. "Un'estate da Scudetto", invece, è il titolo de Il Corriere dello Sport, nella speranza davvero che il calcio possa portare a termine la stagione entro i termini prestabiliti.