Trevisani a Pressing dopo Lecce-Juventus

Riccardo, a Pressing, parla così dopo Lecce-Juventus."Quando gioca bene l'attaccante gioca bene la squadra. La voglia di vincere della Juventus fa impressione, sembrano non darsi pace. Vlahovic è forte, è un dato oggettivo. Ora la colpisce male e segna, prima la colpiva bene e non segnava. Adesso è proprio un giocatore opposto. La forza che non ha avuto è stata mantenersi così. Ora è su una nuvola. Deve sperare di restare. Il dubbio è mentale, il giocatore è indiscutibile. Vlahovic ora è in campo sempre, non viene tolto, stavolta la decide pure nella seconda parte. Ora la Juve gli sta dando fiducia".